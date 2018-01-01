Биография

Александр Черкашин — российский киноартист, телеведущий, артист театра, актер дубляжа. Востребован у телережиссеров и часто играет в рейтинговых сериалах. Родился в Севастополе 20 марта 1968 года. Актер вырос в атмосфере, далекой от творческой. Родители не имели отношения к искусству, хотя в юности мать увлекалась живописью и хореографией. Тем не менее Александр с детства мечтал о кинокарьере. Впервые он сыграл перед зрителями еще в детском саду, в любительском спектакле. Затем, уже в школе, посещал театральную студию, а получив аттестат, поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Окончив его, несколько лет преподавал актерское мастерство, работал в театрах, в том числе Молодежном театре на Фонтанке. На экране дебютировал в роли второстепенного персонажа в драме Леонида Менакера «Собачий пир» в 1990 году. Александр Черкашин — обладатель насыщенной творческой биографии и солидного послужного списка. Он снялся в таких многосерийных картинах, как «Я вернусь», «Такая работа», «Ленинград 46» и «Чужой район — 3», играл в криминальных сериалах «Высокие ставки», «Невский», «Мажор-3». Также актер принял участие в телефильме «Пять минут тишины» и исторической драме «Крылья империи». Помимо этого, артист занимается дубляжом иностранных проектов: его голосом говорят герои мультипликационной франшизы «Тачки» и ленты «Уличные коты».