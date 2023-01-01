Wink
Сериалы
Кресло
Актёры и съёмочная группа сериала «Кресло»

Актёры и съёмочная группа сериала «Кресло»

Режиссёры

Максим Карлышев

Максим Карлышев

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков

АктёрМиша
Артём Ткаченко

Артём Ткаченко

АктёрБарашковский
Сергей Рост

Сергей Рост

АктёрВедущий
Сергей Барковский

Сергей Барковский

АктёрФСД
Денис Пьянов

Денис Пьянов

АктёрДенис
Роман Агеев

Роман Агеев

АктёрВиктор Михайлович
Мария Радзивилл

Мария Радзивилл

АктрисаНастя
Александр Черкашин

Александр Черкашин

АктёрВостриков, губернатор
Наталья Парашкина

Наталья Парашкина

АктрисаЮлия Анатольевна
Марина Лысенко

Марина Лысенко

АктрисаМилана
Андрей Прытков

Андрей Прытков

АктёрКостя
Анастасия Кипина

Анастасия Кипина

АктрисаМариночка
Евгений Филатов

Евгений Филатов

АктёрГармошка, прораб
Дмитрий Хасис

Дмитрий Хасис

АктёрБронницкий
Алена Бутылкина

Алена Бутылкина

Актрисаофициантка

Сценаристы

Геннадий Сорокин

Геннадий Сорокин

Сценарист
Максим Карлышев

Максим Карлышев

Сценарист

Продюсеры

Юлия Витязева

Юлия Витязева

Продюсер

Художники

Мария Петрова

Мария Петрова

Художница

Операторы

Елена Метла

Елена Метла

Оператор