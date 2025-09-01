Королева-девственница. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Королева-девственница
1-й сезон
1-я серия
8.82005, The Virgin Queen
Драма, Исторический18+
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Королева-девственница (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уязвимая и властная, страстная и недосягаемая, разрываемая между государственными обязанностями и личными чувствами. Королева Елизавета. Она жила в атмосфере заговоров и интриг, убийств и казней и единовластно правила Англией более сорока лет.

Посаженная в Тауэр сводной сестрой королевой Марией, юная Елизавета не пала духом. Ведь она законная наследница отца, великого короля Генриха Восьмого. Взойдя на трон после смерти Марии, Елизавета узнает, что править Англией — смертельно опасное занятие. Но «просвещенная монархиня» Елизавета может быть не менее жестокой к врагам, чем ее отец и сестра…

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королева-девственница»