Королева-девственница (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Уязвимая и властная, страстная и недосягаемая, разрываемая между государственными обязанностями и личными чувствами. Королева Елизавета. Она жила в атмосфере заговоров и интриг, убийств и казней и единовластно правила Англией более сорока лет.



Посаженная в Тауэр сводной сестрой королевой Марией, юная Елизавета не пала духом. Ведь она законная наследница отца, великого короля Генриха Восьмого. Взойдя на трон после смерти Марии, Елизавета узнает, что править Англией — смертельно опасное занятие. Но «просвещенная монархиня» Елизавета может быть не менее жестокой к врагам, чем ее отец и сестра…



