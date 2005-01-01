Королева-девственница (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2005, The Virgin Queen
Драма, Исторический16+
Уязвимая и властная, страстная и недосягаемая, разрываемая между государственными обязанностями и личными чувствами. Королева Елизавета. Она жила в атмосфере заговоров и интриг, убийств и казней и единовластно правила Англией более сорока лет.
Посаженная в Тауэр сводной сестрой королевой Марией, юная Елизавета не пала духом. Ведь она законная наследница отца, великого короля Генриха Восьмого. Взойдя на трон после смерти Марии, Елизавета узнает, что править Англией — смертельно опасное занятие. Но «просвещенная монархиня» Елизавета может быть не менее жестокой к врагам, чем ее отец и сестра…
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
- Актриса
Энн-Мэри
Дафф
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- Актёр
Иэн
Харт
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Декстер
Флетчер
- РСАктёр
Ричард
Симс
- ТФАктриса
Тара
Фитцджеральд
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ДУАктёр
Джейсон
Уоткинс
- Актёр
Бен
Дэниелс
- МНАктёр
Мартин
Найджел Дэвей
- Актёр
Кевин
МакКидд
- РДАктёр
Родриго
Де Векка
- ММАктёр
Марчелло
Маньи
- ПМСценарист
Пола
Милн
- ДБПродюсер
Джастин
Бодл
- Продюсер
Саймон
Кёртис
- ДВХудожник
Донал
Вудс
- ЧАХудожница
Чармиан
Адамс
- МКХудожник
Марк
Кебби
- ЭРХудожница
Эми
Робертс
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер