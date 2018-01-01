WinkСериалыКоролева-девственницаАктёры и съёмочная группа сериала «Королева-девственница»
Актёры и съёмочная группа сериала «Королева-девственница»
Актёры
АктрисаQueen Elizabeth I
Энн-Мэри ДаффAnne-Marie Duff
АктрисаLettice Knollys
Сиенна ГиллориSienna Guillory
АктёрWilliam Cecil - Lord Burghley
Иэн ХартIan Hart
АктёрRobert Dudley
Том ХардиTom Hardy
АктёрSir Thomas Radcliffe - Earl of Sussex
Декстер ФлетчерDexter Fletcher
АктёрCourtier
Ричард СимсRichard Syms
АктрисаKat Ashley
Тара ФитцджеральдTara Fitzgerald
АктёрBaron Casper Breuner
Ульрих ТомсенUlrich Thomsen
АктёрChristopher Hatton
Джейсон УоткинсJason Watkins
АктёрFrancis Walsingham
Бен ДэниелсBen Daniels
АктёрEarl of Pembroke
Мартин Найджел ДэвейMartin Nigel Davey
АктёрDuke of Norfolk
Кевин МакКиддKevin McKidd
АктёрJester
Родриго Де ВеккаRodrigo De Veccha
АктёрAlvarez De Quadra