Королева-девственница
Актёры и съёмочная группа сериала «Королева-девственница»

Актёры

Энн-Мэри Дафф

Энн-Мэри Дафф

Anne-Marie Duff
АктрисаQueen Elizabeth I
Сиенна Гиллори

Сиенна Гиллори

Sienna Guillory
АктрисаLettice Knollys
Иэн Харт

Иэн Харт

Ian Hart
АктёрWilliam Cecil - Lord Burghley
Том Харди

Том Харди

Tom Hardy
АктёрRobert Dudley
Декстер Флетчер

Декстер Флетчер

Dexter Fletcher
АктёрSir Thomas Radcliffe - Earl of Sussex
Ричард Симс

Ричард Симс

Richard Syms
АктёрCourtier
Тара Фитцджеральд

Тара Фитцджеральд

Tara Fitzgerald
АктрисаKat Ashley
Ульрих Томсен

Ульрих Томсен

Ulrich Thomsen
АктёрBaron Casper Breuner
Джейсон Уоткинс

Джейсон Уоткинс

Jason Watkins
АктёрChristopher Hatton
Бен Дэниелс

Бен Дэниелс

Ben Daniels
АктёрFrancis Walsingham
Мартин Найджел Дэвей

Мартин Найджел Дэвей

Martin Nigel Davey
АктёрEarl of Pembroke
Кевин МакКидд

Кевин МакКидд

Kevin McKidd
АктёрDuke of Norfolk
Родриго Де Векка

Родриго Де Векка

Rodrigo De Veccha
АктёрJester
Марчелло Маньи

Марчелло Маньи

Marcello Magni
АктёрAlvarez De Quadra

Сценаристы

Пола Милн

Пола Милн

Paula Milne
Сценарист

Продюсеры

Джастин Бодл

Джастин Бодл

Justin Bodle
Продюсер
Саймон Кёртис

Саймон Кёртис

Simon Curtis
Продюсер

Художники

Донал Вудс

Донал Вудс

Donal Woods
Художник
Чармиан Адамс

Чармиан Адамс

Charmian Adams
Художница
Марк Кебби

Марк Кебби

Mark Kebby
Художник
Эми Робертс

Эми Робертс

Amy Roberts
Художница

Монтажёры

Джо Уокер

Джо Уокер

Joe Walker
Монтажёр