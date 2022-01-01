Зайка-заинька уснул
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
1-й сезон
Зайка-заинька уснул
8.82022, Зайка-заинька уснул
Мультсериалы0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Капелька Цветняшка на белой страничке наводит порядок, собирая в коробочку все рисунки, сделанные за день. А Зайчонок Скок, утомившись, крепко спит в санках посреди своего заснеженного дома.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»