Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Нежная и добрая колыбельная песня, под которую засыпает Цыплёнок Пи в объятиях мамы Курочки. Перед сном малыш вспоминает как прошёл его день, мечтая о том, чтобы поскорее наступило утро и на небе засияло солнышко.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

