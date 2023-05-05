Ночной кораблик
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
1-й сезон
Ночной кораблик
9.02022, Ночной кораблик
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Волчонок У отпускает в ночное небо синий шарик, засыпает и видит волшебный сон, в котором он, как отважный капитан, отправляется в морское плавание на бумажном кораблике.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»