Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Тёплый ветерок убаюкивает Лисёнка Айяйяй и укутывает его мягком одеялом. А Лисёнок крепко спит и видит сны, о том, как он летает по небу вместе с ветерком и может дотянуться до звёзд. Смотри, повторяй, развивайся вместе с Цветняшками!

