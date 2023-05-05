Ветерок
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
1-й сезон
Ветерок
8.92022, Ветерок
Мультсериалы0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Тёплый ветерок убаюкивает Лисёнка Айяйяй и укутывает его мягком одеялом. А Лисёнок крепко спит и видит сны, о том, как он летает по небу вместе с ветерком и может дотянуться до звёзд. Смотри, повторяй, развивайся вместе с Цветняшками!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»