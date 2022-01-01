WinkДетямКолыбельные Цветняшек1-й сезонПесенка для сна
8.92022, Песенка для сна
Мультсериалы0+
Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Цыплёнок Пи ложится в кроватку с любимой игрушкой, вспоминает свои любимые игры, в которые он играл днём, и спокойно засыпает, представляя, как растёт во сне, становясь взрослее.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
