Сказки для спящих ребят
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
1-й сезон
Сказки для спящих ребят
9.02022, Сказки для спящих ребят
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Зайчонок Скок уснул, а его краски и кисточки рисуют для него сказочные сны и заодно помогают малышам запомнить цвета: белая сказка — про зиму, в зёленой — летние луга, в красной — ветер кружит кленовый листок, а в синей — плывёт по волнам кораблик.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»