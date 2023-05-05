Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Зайчонок Скок уснул, а его краски и кисточки рисуют для него сказочные сны и заодно помогают малышам запомнить цвета: белая сказка — про зиму, в зёленой — летние луга, в красной — ветер кружит кленовый листок, а в синей — плывёт по волнам кораблик.

