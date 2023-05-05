Цыплёнок Пи едет с мамой на автобусе и засыпает в дороге. Так уютно спать и видеть сны под шум дождя и урчание мотора. А когда герои приедут домой, мама Курочка осторожно отнес малыша в тёплую постель и заботливо укроет одеялом.

