Спи, моё сердечко
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
1-й сезон
Спи, моё сердечко
9.02022, Спи, моё сердечко
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Цыплёнок Пи едет с мамой на автобусе и засыпает в дороге. Так уютно спать и видеть сны под шум дождя и урчание мотора. А когда герои приедут домой, мама Курочка осторожно отнес малыша в тёплую постель и заботливо укроет одеялом.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»