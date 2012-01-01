Хозяйка тайги 2. К морю. Сезон 1. Серия 22
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Хозяйка тайги 2. К морю
1-й сезон
22-я серия

Хозяйка тайги 2. К морю (сериал, 2012) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

8.82012, Хозяйка тайги 2. К морю. Сезон 1. Серия 22
Боевики, Детективы16+

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Сюжет

Продолжение сериала о милиционере Константине Воеводине и его верной супруге Василисе. Василиса - егерь, и просто влюблена в сибирскую тайгу, свой родной край. Но жизнь не стоит на месте и ее муж получает назначение на новое место работы. Супруги не могут расстаться и вместе перебираются жить в небольшой приморский поселок на юге России.

Как ни странно, но ни ласковое море, ни палящее южное солнце, ни ленивая атмосфера курорта, ничто так и не спасло их от безумных приключений и опасности, подстерегающей на каждому углу. Не все так спокойно в курортном королевстве, и в новых сериях чете Воеводиных не дадут заскучать.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Хозяйка тайги 2. К морю»

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