Хозяйка тайги 2. К морю (сериал, 2012) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Хозяйка тайги 2. К морю. Сезон 1. Серия 21
Боевик, Детектив16+
О сериале
Продолжение сериала о милиционере Константине Воеводине и его верной супруге Василисе. Василиса - егерь, и просто влюблена в сибирскую тайгу, свой родной край. Но жизнь не стоит на месте и ее муж получает назначение на новое место работы. Супруги не могут расстаться и вместе перебираются жить в небольшой приморский поселок на юге России.
Как ни странно, но ни ласковое море, ни палящее южное солнце, ни ленивая атмосфера курорта, ничто так и не спасло их от безумных приключений и опасности, подстерегающей на каждому углу. Не все так спокойно в курортном королевстве, и в новых сериях чете Воеводиных не дадут заскучать.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- АЗРежиссёр
Александр
Замятин
- Актёр
Александр
Бухаров
- ТФАктриса
Татьяна
Федоровская
- ДПАктёр
Дмитрий
Прокофьев
- АКАктёр
Александр
Карпов
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- СДАктёр
Сергей
Дружко
- ЭААктёр
Эльмар
Аблаев
- РГАктёр
Роман
Гусев
- Актёр
Владимир
Капустин
- ММАктёр
Максим
Максимюк
- ДАСценарист
Дмитрий
Акимов
- АКСценарист
Александр
Карпов
- ИЛСценарист
Ирина
Луковская
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Александр
Самойленко
- КДПродюсер
Константин
Дыдышко
- АЗХудожник
Алексей
Замятин
- ЕГХудожница
Евгения
Голубцова
- СЛМонтажёр
Сергей
Леонов
- ОЗМонтажёр
Олег
Зайцев
- ГСМонтажёр
Григорий
Соловьев
- АСОператор
Андрей
Самарец
- АГКомпозитор
Александр
Гриценко