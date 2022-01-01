Кабинет путешественника (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
В городской больнице есть отделение, где лечат экзотические болезни. Чаще всего люди привозят их из-за границы, поэтому отделение называют «Кабинетом путешественника». Ирина Куницына и ее коллеги каждый день спасают людей от недугов, с которыми обычные врачи никогда в жизни не сталкивались. Однажды в «Кабинете» происходит ЧП. Пациент, которого успешно лечили от малярии, внезапно умирает от африканского вируса. Вакцину от этого вируса разрабатывает глава «Кабинета» — муж Ирины, Роман Куницын. Возникает дикое предположение, что пациент стал жертвой эксперимента. Но вскоре при странных обстоятельствах умирает сам Куницын…
- Режиссёр
Ашот
Кещян
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- Актёр
Алексей
Макаров
- АРАктриса
Анна
Роскошная
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- Актриса
Александра
Киселева
- Актёр
Александра
Булычёва
- ЕШАктёр
Евгений
Шибалко
- СГАктёр
Сергей
Гузеев
- ЗЧАктёр
Заза
Чантурия
- ЕЛАктриса
Екатерина
Ланн
- АААктёр
Артём
Анашкин
- ДМСценарист
Дюк
Митягов
- Сценарист
Кира
Худолей
- Сценарист
Ася
Гусева
- АССценарист
Анна
Солнцева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- ВРХудожник
Виталий
Рябов
- ДШОператор
Денис
Швецов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков