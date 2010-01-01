История российского шоу-бизнеса. Сезон 1. Серия 10
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История российского шоу-бизнеса
1-й сезон
10-я серия

История российского шоу-бизнеса (сериал, 2010) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.72010, История российского шоу-бизнеса. Сезон 1. Серия 10
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал состоит из 20 томов энциклопедии российских звезд, любимых песен и исполнителей, всех, кто на протяжении 20 лет участвовал в этом шоу и занимался этим бизнесом. Рассказ ведётся от самого начала российской эстрады - 1987 года, когда перестройка слегка приоткрыла Запад, закончилась эпоха Госконцерта и начался настоящий шоу-бизнес…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «История российского шоу-бизнеса»

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