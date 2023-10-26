История российского шоу-бизнеса (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сериал состоит из 20 томов энциклопедии российских звезд, любимых песен и исполнителей, всех, кто на протяжении 20 лет участвовал в этом шоу и занимался этим бизнесом. Рассказ ведётся от самого начала российской эстрады - 1987 года, когда перестройка слегка приоткрыла Запад, закончилась эпоха Госконцерта и начался настоящий шоу-бизнес…

