История российского шоу-бизнеса (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.72010, История российского шоу-бизнеса. Сезон 1. Серия 8
Документальный16+
О сериале
Сериал состоит из 20 томов энциклопедии российских звезд, любимых песен и исполнителей, всех, кто на протяжении 20 лет участвовал в этом шоу и занимался этим бизнесом. Рассказ ведётся от самого начала российской эстрады - 1987 года, когда перестройка слегка приоткрыла Запад, закончилась эпоха Госконцерта и начался настоящий шоу-бизнес…
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Максим
Масальцев
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Борис
Корчевников
- ККАктёр
Константин
Кинчев
- ВЦАктёр
Виктор
Цой
- МНАктёр
Майк
Науменко
- Актёр
Константин
Эрнст
- Актёр
Андрей
Макаревич (18+, иноагент)
- ИМАктёр
Игорь
Матвиенко
- Актёр
Дмитрий
Маликов
- БГАктёр
Борис
Гребенщиков
- МБСценарист
Михаил
Брашинский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- Продюсер
Сергей
Кальварский
- АКПродюсер
Алексей
Казаков