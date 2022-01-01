Исправление и наказание (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Исправление и наказание. Сезон 1. Серия 14
О сериале

Согласно сюжету, после похорон главы семейства семья олигарха хотела начать делить наследство. Однако все деньги оказались за рубежом на запароленных счетах. Родственники умершего богача подумали, что большую часть наследства он мог оставить внебрачной дочери, которая живет в глубинке. Оказалось, что она работает заместителем начальника колонии. В попытках «выбить» наследство, они поджигают дом своей родственницы. Но в итоге они получили тюремный срок в колонии, где и работает внебрачная дочь их отца.

