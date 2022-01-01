Исправление и наказание (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
8.72022, Исправление и наказание. Сезон 1. Серия 14
Комедия, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Согласно сюжету, после похорон главы семейства семья олигарха хотела начать делить наследство. Однако все деньги оказались за рубежом на запароленных счетах. Родственники умершего богача подумали, что большую часть наследства он мог оставить внебрачной дочери, которая живет в глубинке. Оказалось, что она работает заместителем начальника колонии. В попытках «выбить» наследство, они поджигают дом своей родственницы. Но в итоге они получили тюремный срок в колонии, где и работает внебрачная дочь их отца.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АПРежиссёр
Анна
Пармас
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Парри
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актриса
Наталья
Бардо
- ВПАктёр
Влад
Прохоров
- АМАктриса
Александра
Макарская
- ОВАктриса
Ольга
Виниченко
- АДАктёр
Александр
Десятов
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Галина
Данилова
- ЯГСценарист
Ямур
Гильмутдинов
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЛСценарист
Ильшат
Латыпов
- СССценарист
Станислав
Староверов
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- НХХудожник
Никита
Хорьков
- МЛХудожница
Марфа
Ломакина
- ВДХудожница
Валерия
Дергачева
- ИКМонтажёр
Иван
Кожухов
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе