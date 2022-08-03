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Исправление и наказание
1-й сезон

Исправление и наказание (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.72022, Исправление и наказание. Сезон 1 16 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Согласно сюжету, после похорон главы семейства семья олигарха хотела начать делить наследство. Однако все деньги оказались за рубежом на запароленных счетах. Родственники умершего богача подумали, что большую часть наследства он мог оставить внебрачной дочери, которая живет в глубинке. Оказалось, что она работает заместителем начальника колонии. В попытках «выбить» наследство, они поджигают дом своей родственницы. Но в итоге они получили тюремный срок в колонии, где и работает внебрачная дочь их отца.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Исправление и наказание»