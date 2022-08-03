WinkСериалыИгра с огнем1-й сезон7-я серия
9.22021, Игра с огнем. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Игра с огнем (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+56 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 8
- 18+51 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 9
- 18+53 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 10
- 18+52 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 11
- 18+54 мин
Игра с огнем
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Игорь Петренко, Сергей Перегудов и Дарья Екамасова в остросюжетной мелодраме об отце, который становится преступником, чтобы вывезти своего смертельно больного сына из СССР. 1979 год. Жизнь обычного рабочего швейной фабрики Михаила меняется, когда у его сына находят смертельную болезнь, справиться с которой может один-единственный американский врач. Чтобы уехать из страны и оплатить лечение, нужны немалые деньги. Чтобы их заработать, Михаил начинает заниматься подпольным предпринимательством – продавать одежду, сшитую из списанных материалов. Бизнесом Михаила недовольны местные бандиты, которые претендуют на прибыль от дела. Удастся ли отцу спасти своего ребенка – узнайте, посмотрев все серии «Игры с огнем» онлайн на Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВДРежиссёр
Валентин
Донсков
- Актёр
Игорь
Петренко
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актриса
Ольга
Красько
- Актёр
Владимир
Селезнев
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актёр
Василий
Мищенко
- СЛАктёр
Сергей
Легостаев
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- СХПродюсер
Станислав
Хапсаев
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ЕФМонтажёр
Елена
Фаблова
- ВСОператор
Вадим
Семеновых
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- НДКомпозитор
Николай
Добкин
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин