Игра с огнем. Сезон 1. Серия 5
Игра с огнем
1-й сезон
5-я серия
9.22021, Игра с огнем. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
Игра с огнем (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Игорь Петренко, Сергей Перегудов и Дарья Екамасова в остросюжетной мелодраме об отце, который становится преступником, чтобы вывезти своего смертельно больного сына из СССР. 1979 год. Жизнь обычного рабочего швейной фабрики Михаила меняется, когда у его сына находят смертельную болезнь, справиться с которой может один-единственный американский врач. Чтобы уехать из страны и оплатить лечение, нужны немалые деньги. Чтобы их заработать, Михаил начинает заниматься подпольным предпринимательством – продавать одежду, сшитую из списанных материалов. Бизнесом Михаила недовольны местные бандиты, которые претендуют на прибыль от дела. Удастся ли отцу спасти своего ребенка – узнайте, посмотрев все серии «Игры с огнем» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

