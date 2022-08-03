Игра с огнем (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Игорь Петренко, Сергей Перегудов и Дарья Екамасова в остросюжетной мелодраме об отце, который становится преступником, чтобы вывезти своего смертельно больного сына из СССР. 1979 год. Жизнь обычного рабочего швейной фабрики Михаила меняется, когда у его сына находят смертельную болезнь, справиться с которой может один-единственный американский врач. Чтобы уехать из страны и оплатить лечение, нужны немалые деньги. Чтобы их заработать, Михаил начинает заниматься подпольным предпринимательством – продавать одежду, сшитую из списанных материалов. Бизнесом Михаила недовольны местные бандиты, которые претендуют на прибыль от дела. Удастся ли отцу спасти своего ребенка – узнайте, посмотрев все серии «Игры с огнем» онлайн на Wink.

