Идеалистка (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Противостояние со школьной скамьи: успешный троечник-бизнесмен и неприступная отличница, которой просто не повезло. Потеряв работу и мужа, Софья Ковалева вынуждена одна воспитывать дочь. В этот непростой период она встречает бывшего одноклассника Максима, которому в школьные годы помогала с математикой. �Сегодня он успешный бизнесмен и, желая показать свое превосходство, предлагает Софье стать посудомойкой в своем элитном ресторане. Оказавшись в безвыходном положении, девушка соглашается на эту должность. Не пропустите сериал «Идеалистка» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на видеосервисе Wink уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- ММРежиссёр
Мирослав
Малич
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- ЯЧАктриса
Яна
Чигир
- НЛАктёр
Никита
Лобанов
- ОПАктриса
Ольга
Плешкова
- БЭАктёр
Борис
Эстрин
- ЯААктриса
Яна
Аносова
- АОАктёр
Александр
Овчинников
- ЕКАктёр
Евгений
Куршинский
- ОССценарист
Ольга
Степнова
- ДССценарист
Дмитрий
Степанов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Антон
Прокопович
- АКПродюсер
Антон
Кальдин