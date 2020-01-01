Идеалистка (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Противостояние со школьной скамьи: успешный троечник-бизнесмен и неприступная отличница, которой просто не повезло. Потеряв работу и мужа, Софья Ковалева вынуждена одна воспитывать дочь. В этот непростой период она встречает бывшего одноклассника Максима, которому в школьные годы помогала с математикой. �Сегодня он успешный бизнесмен и, желая показать свое превосходство, предлагает Софье стать посудомойкой в своем элитном ресторане. Оказавшись в безвыходном положении, девушка соглашается на эту должность. Не пропустите сериал «Идеалистка» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на видеосервисе Wink уже сейчас!



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