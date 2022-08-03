9.12022, И снова здравствуйте! Сезон 1. Серия 7
Комедия, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
И снова здравствуйте! (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Хитовый комедийный сериал с Андреем Мерзликиным в роли неубиваемого киллера. Решала Борис решает отойти от криминальных дел и открыть кондитерскую, но в тот же день на него совершают покушение. Впрочем, смертельный выстрел странным образом не убивает Бориса, и к ужасу молодого практиканта Артема он приходит в сознание в морге. Теперь его задача – найти людей, которые его заказали. Борис начинает поиски, в ходе которых не раз оказывается в ситуациях смертельных для кого угодно, кроме него, а Артем помогает ему бороться с сопутствующими повреждениями. Удастся ли Борису отомстить людям, желающим ему смерти, можно узнать, если смотреть сериал «И снова здравствуйте!» (2022) онлайн на Wink.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЕЧРежиссёр
Егор
Чичканов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Алексей
Серебряков
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актриса
Любовь
Толкалина
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- Актёр
Арсений
Хасанов
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОТПродюсер
Олег
Туманов
- ВСПродюсер
Вадим
Соколовский
- ВЗХудожник
Виктор
Зудин
- ИМХудожница
Ирина
Миронова
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- АММонтажёр
Александр
Мыскин
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- МЧОператор
Максим
Чирков
- Композитор
Дмитрий
Селипанов