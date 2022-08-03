И снова здравствуйте! (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

И снова здравствуйте! Сезон 1. Серия 3
И снова здравствуйте!
1-й сезон
3-я серия
И снова здравствуйте! Сезон 1. Серия 3
Комедия, Криминал18+
Хитовый комедийный сериал с Андреем Мерзликиным в роли неубиваемого киллера. Решала Борис решает отойти от криминальных дел и открыть кондитерскую, но в тот же день на него совершают покушение. Впрочем, смертельный выстрел странным образом не убивает Бориса, и к ужасу молодого практиканта Артема он приходит в сознание в морге. Теперь его задача – найти людей, которые его заказали. Борис начинает поиски, в ходе которых не раз оказывается в ситуациях смертельных для кого угодно, кроме него, а Артем помогает ему бороться с сопутствующими повреждениями. Удастся ли Борису отомстить людям, желающим ему смерти, можно узнать, если смотреть сериал «И снова здравствуйте!» (2022) онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

