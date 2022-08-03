И снова здравствуйте! (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Хитовый комедийный сериал с Андреем Мерзликиным в роли неубиваемого киллера. Решала Борис решает отойти от криминальных дел и открыть кондитерскую, но в тот же день на него совершают покушение. Впрочем, смертельный выстрел странным образом не убивает Бориса, и к ужасу молодого практиканта Артема он приходит в сознание в морге. Теперь его задача – найти людей, которые его заказали. Борис начинает поиски, в ходе которых не раз оказывается в ситуациях смертельных для кого угодно, кроме него, а Артем помогает ему бороться с сопутствующими повреждениями. Удастся ли Борису отомстить людям, желающим ему смерти, можно узнать, если смотреть сериал «И снова здравствуйте!» (2022) онлайн на Wink.

