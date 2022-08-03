Громовы. Дом надежды. Серия 6
Wink
Сериалы
Громовы. Дом надежды
1-й сезон
6-я серия

Громовы. Дом надежды (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.52007, Громовы. Дом надежды. Серия 6
Драма, Семейный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Похоронив мать, Настя Громова вместе с братьями приезжает в дом своей бабушки, в маленький подмосковный городок Химки. Но дом занят их дальней родственницей Люсей, которая чувствует себя там полновластной хозяйкой и ни с кем не собирается делить свое жилье. Громовых ждут новые испытания...

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Громовы. Дом надежды»