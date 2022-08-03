Громовы. Дом надежды (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.52007, Громовы. Дом надежды. Серия 4
Драма18+
О сериале
Похоронив мать, Настя Громова вместе с братьями приезжает в дом своей бабушки, в маленький подмосковный городок Химки. Но дом занят их дальней родственницей Люсей, которая чувствует себя там полновластной хозяйкой и ни с кем не собирается делить свое жилье. Громовых ждут новые испытания...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Баранов
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ВЛАктёр
Василий
Лыкшин
- ВПАктёр
Василий
Прокопьев
- ИДАктёр
Иван
Денисов
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Павел
Деревянко
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- БМАктёр
Борис
Миронов
- ЮПАктриса
Юлия
Полынская
- АКСценарист
Аркадий
Казанцев
- БКСценарист
Бахыт
Килибаев
- АБПродюсер
Александр
Баранов
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- БКПродюсер
Бахыт
Килибаев
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ОКХудожница
Ольга
Кравченя
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- ВНОператор
Виктор
Новожилов
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов