Громовы. Дом надежды (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Похоронив мать, Настя Громова вместе с братьями приезжает в дом своей бабушки, в маленький подмосковный городок Химки. Но дом занят их дальней родственницей Люсей, которая чувствует себя там полновластной хозяйкой и ни с кем не собирается делить свое жилье. Громовых ждут новые испытания...

