Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопров�ождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.



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