WinkДетямЭкскаватор Мася1-й сезонКонтейнеровоз
Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
8.52013, Контейнеровоз
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 1
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 2
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 3
- 0+4 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 4
- 0+4 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 5
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 6
- 0+4 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 7
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 8
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 9
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 10
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 11
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 12
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 13
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 14
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 15
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 16
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 17
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 18
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 19
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 20
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 21
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 22
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 23
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 24
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 25
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Экскаватор Мася
Сезон 1 Серия 26
О сериале
Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
7.7 КиноПоиск