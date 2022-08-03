Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Экскаватор Мася. Сезон 1. Серия 5
Экскаватор Мася
1-й сезон
5-я серия

2013, Экскаватор Мася. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.

