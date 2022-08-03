Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

WinkДетямЭкскаватор Мася1-й сезон15-я серия
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
7.6 КиноПоиск