Грузовик мусоровоз
Wink
Детям
Экскаватор Мася
1-й сезон
Грузовик мусоровоз

Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.52013, Грузовик мусоровоз
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

7.7 КиноПоиск