WinkДетямЭкскаватор Мася2-й сезон
Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн
2013, Экскаватор Мася. Сезон 2 15 серий
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.