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Экскаватор Мася
2-й сезон
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Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

8.52013, Спорт
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

7.7 КиноПоиск