WinkДетямЭкскаватор Мася2-й сезонПрофессии
Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
8.62013, Профессии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
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Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 1
- 0+4 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 2
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 3
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 4
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 5
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 6
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 7
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 8
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 9
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 10
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 11
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 12
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 13
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 14
- 0+6 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 15
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 16
- 0+5 мин
Экскаватор Мася
Сезон 2 Серия 17
О сериале
Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
7.7 КиноПоиск