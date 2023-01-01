Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Экскаватор Мася 2 сезона
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Сюжет
Экскаватор Мася — главный герой одноименного развивающего мультсериала для малышей. Мася очень любит играть, особенно на детской площадке, где маленький экскаватор ищет разноцветные яйца, в которых спрятан конструктор. Вместе с Масей в игровой форме дети научатся различать цвета и формы, конструировать, решать логические задачки, а также познакомятся с различными образцами автопрома.
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