Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Экскаватор Мася — главный герой одноименного развивающего мультсериала для малышей. Мася очень любит играть, особенно на детской площадке, где маленький экскаватор ищет разноцветные яйца, в которых спрятан конструктор. Вместе с Масей в игровой форме дети научатся различать цвета и формы, конструировать, решать логические задачки, а также познакомятся с различными образцами автопрома.



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