Экскаватор Мася. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Экскаватор Мася
1-й сезон
3-я серия

Экскаватор Мася (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Экскаватор Мася. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы0+

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Сюжет

Яркий познавательный мультфильм, главная героиня которого – машина, а точнее, желтый экскаватор по имени Мася. Он просто обожает проводить время на детской площадке – не только с удовольствием, но и с пользой. Мася еще совсем малыш, и только начинает познавать окружающий мир. Все серии сопровождает закадровый голос, который задает Масе вопросы и помогает найти на них правильные ответы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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