WinkСериалыДвое из ларца 21-й сезон3-я серия
Двое из ларца 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.82008, Двое из ларца 2. Серия 3
Криминал, Приключения16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
«Двое из ларца-2» — это продолжение истории друзей, которые распутывают необычные детективные истории.
Сериал Двое из ларца 2 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Криминал, Детективы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ЮКРежиссёр
Юлия
Клименко
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- РГАктёр
Роман
Громадский
- ЕМАктриса
Екатерина
Медведева
- РААктёр
Роман
Агеев
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- АФАктриса
Анна
Фомина
- МКАктриса
Марианна
Коробейникова
- ГААктёр
Геннадий
Алимпиев
- АШАктриса
Алёна
Шайтарова
- ИБСценарист
Иван
Бирюков
- Сценарист
Андрей
Бережанский
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ВЗХудожница
Вера
Зелинская
- ВДХудожник
Владимир
Дятленко
- ИБОператор
Иван
Багаев
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев