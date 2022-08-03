Двое из ларца 2. Серия 1
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Двое из ларца 2
1-й сезон
1-я серия

Двое из ларца 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92008, Двое из ларца 2. Серия 1
Криминал, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Двое из ларца-2» — это продолжение истории друзей, которые распутывают необычные детективные истории.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Двое из ларца 2»