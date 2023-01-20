Девять месяцев (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Девять месяцев. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Комедия

О сериале

Место действия – шестиместная палата, в которой некоторые проводят все девять месяцев, а другие попадают лишь на пару дней. Аня готовится стать матерью-одиночкой, Тасе предстоит испытать на себе эффективность искусственного оплодотворения, а любовные отношения Марины выходят далеко за рамки семейных.

Фильм «9 месяцев» - попытка понять кто, как и для чего рожает ребенка в наше время. В картине поднимаются серьезные, тяжелые и неприятные вопросы: Что выбрать: карьеру или материнство? Как оставить себе ребенка, суррогатной матери?… Но, несмотря на серьезность, а порой и трагизм, жанр фильма – комедийно-лирический.

