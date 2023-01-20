WinkСериалыДевять месяцев1-й сезон3-я серия
Девять месяцев (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.02006, Девять месяцев. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+51 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
Девять месяцев
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Место действия – шестиместная палата, в которой некоторые проводят все девять месяцев, а другие попадают лишь на пару дней. Аня готовится стать матерью-одиночкой, Тасе предстоит испытать на себе эффективность искусственного оплодотворения, а любовные отношения Марины выходят далеко за рамки семейных.
Фильм «9 месяцев» - попытка понять кто, как и для чего рожает ребенка в наше время. В картине поднимаются серьезные, тяжелые и неприятные вопросы: Что выбрать: карьеру или материнство? Как оставить себе ребенка, суррогатной матери?… Но, несмотря на серьезность, а порой и трагизм, жанр фильма – комедийно-лирический.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Анна
Михалкова
- ЕПАктриса
Елена
Полякова
- Актриса
Екатерина
Редникова
- НКАктриса
Наталия
Курдюбова
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Сергей
Гармаш
- АХСценарист
Алиса
Хмельницкая
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ЕЯПродюсер
Елена
Яцура
- РРПродюсер
Роза
Рафикова
- ЕЗХудожница
Екатерина
Залетаева
- ФЧХудожник
Федор
Чернышенко
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- ОДОператор
Олег
Добронравов
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе