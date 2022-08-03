Десантура. Никто кроме нас (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.52009, Десантура. Никто кроме нас. Серия 7
Боевик, Исторический18+
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О сериале
Абхазия, Таджикистан, Чечня - наши герои там, где другим не пройти. Война подступила к самым границам России. Бывшие республики Союза охвачены огнем. Но есть десантные войска - и нет задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и надвигающегося распада их воля к победе.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОБРежиссёр
Олег
Базилов
- ВВРежиссёр
Виталий
Воробьев
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Никита
Емшанов
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Екатерина
Федулова
- ЕНАктриса
Екатерина
Никитина
- МКАктриса
Мария
Куликова
- БМАктёр
Борис
Миронов
- Актёр
Александр
Клюквин
- МСАктёр
Магомедарип
Сурхатилов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- СРПродюсер
Сергей
Рапопорт
- РАПродюсер
Рубен
Атоян
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- ВСОператор
Владимир
Спорышков
- БРОператор
Багир
Рафиев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев