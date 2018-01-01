Wink
Сериалы
Десантура. Никто кроме нас
1-й сезон

Десантура. Никто кроме нас (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.52009, Десантура. Никто кроме нас. Сезон 1 8 серий
Боевик, Военный18+

О сериале

Абхазия, Таджикистан, Чечня - наши герои там, где другим не пройти. Война подступила к самым границам России. Бывшие республики Союза охвачены огнем. Но есть десантные войска - и нет задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и надвигающегося распада их воля к победе.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Десантура. Никто кроме нас»