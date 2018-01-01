Десантура. Никто кроме нас (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Абхазия, Таджикистан, Чечня - наши герои там, где другим не пройти. Война подступила к самым границам России. Бывшие республики Союза охвачены огнем. Но есть десантные войска - и нет задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и надвигающегося распада их воля к победе.

