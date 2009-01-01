Десантура. Никто кроме нас (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Десантура. Никто кроме нас. Серия 6
О сериале

Абхазия, Таджикистан, Чечня - наши герои там, где другим не пройти. Война подступила к самым границам России. Бывшие республики Союза охвачены огнем. Но есть десантные войска - и нет задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и надвигающегося распада их воля к победе.

Россия
Военный, Боевик
Full HD
51 мин / 00:51

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

