Десантура. Никто кроме нас. Серия 4
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Десантура. Никто кроме нас
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Десантура. Никто кроме нас (сериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.52009, Десантура. Никто кроме нас. Серия 4
Боевик, Исторический18+

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О сериале

Абхазия, Таджикистан, Чечня - наши герои там, где другим не пройти. Война подступила к самым границам России. Бывшие республики Союза охвачены огнем. Но есть десантные войска - и нет задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и надвигающегося распада их воля к победе.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Десантура. Никто кроме нас»