Десантура. Никто кроме нас. Серия 1
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Десантура. Никто кроме нас
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Десантура. Никто кроме нас (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.52009, Десантура. Никто кроме нас. Серия 1
Боевики, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Абхазия, Таджикистан, Чечня - наши герои там, где другим не пройти. Война подступила к самым границам России. Бывшие республики Союза охвачены огнем. Но есть десантные войска - и нет задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и надвигающегося распада их воля к победе.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Десантура. Никто кроме нас»

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