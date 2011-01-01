Дело гастронома № 1. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Дело гастронома № 1
1-й сезон
6-я серия
9.32011, Дело гастронома № 1. Сезон 1. Серия 6
Драма16+

Эта серия пока недоступна

Дело гастронома № 1 (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Конец 1982 года: власть оказалась в руках у Юрия Андропова. Ему требовалось громкое показательное дело. И такое дело удивительно быстро нашлось… Перед начальником следственного отдела Скачко ставится задача — собрать компромат на директора «Елисеевского» гастронома Беркутова.

Сериал Дело гастронома № 1 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело гастронома № 1»