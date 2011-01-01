Дело гастронома № 1 (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.32011, Дело гастронома № 1. Сезон 1. Серия 6
О сериале
Конец 1982 года: власть оказалась в руках у Юрия Андропова. Ему требовалось громкое показательное дело. И такое дело удивительно быстро нашлось… Перед начальником следственного отдела Скачко ставится задача — собрать компромат на директора «Елисеевского» гастронома Беркутова.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Ашкенази
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Мария
Шукшина
- СРАктриса
Светлана
Рябова
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актриса
Дарья
Михайлова
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Игорь
Черневич
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- ВРСценарист
Владислав
Романов
- ЕЛСценарист
Евгений
Латий
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Андрей
Анохин
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ВКОператор
Владимир
Климов
- ААКомпозитор
Алексей
Ашкенази