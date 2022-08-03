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Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2011, Черные волки, 7 серия
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

С помощью блатных Хромову удаeтся выйти на одного из "Волков". Гладыш с опергруппой, захватив на барахолке Гриню, Митяя и Савосю, ищет главаря банды – Хромова. Тумилевич и Прилуков не верят в виновность Павла. Хромов попадает в устроенную оперативниками засаду...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные волки»