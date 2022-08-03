С помощью блатных Хромову удаeтся выйти на одного из "Волков". Гладыш с опергруппой, захватив на барахолке Гриню, Митяя и Савосю, ищет главаря банды – Хромова. Тумилевич и Прилуков не верят в виновность Павла. Хромов попадает в устроенную оперативниками засаду...

